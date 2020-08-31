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Kastamonu'da pat pat devrildi: 3 yaralı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen biliye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyünde Ramazan D. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada pat pat sürücüsü Ramazan D. (60) ile araçta bulunan 14 yaşındaki R.D. ve annesi M.D. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki R.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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