İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı. Kazada polis memurlarının da arasında olduğu 12 kişi yaralandı.


Olay, Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memurlarını taşıyan midibüs, kaza yaptı. Kazada, polis memurlarının da aralarında olduğu 12 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.