Kastamonu'da pompalı tüfekle evi kurşunlayan şahıs yakalandı

Kastamonu'da bir eve pompalı tüfekle kurşun yağdıran 16 yaşındaki çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kastamonu şehir merkezi Aktekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli bir şahıs tarafından bir ev av tüfeğiyle kurşunlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şahsın 16 yaşındaki bir çocuğun olduğu tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli çocuk av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuk, tutuklandı.