Kastamonu'da Ramazan ayında gıda denetimleri sıklaştırıldı

Kastamonu'da gıda maddesi üretimi yapan işletmelerde, Ramazan ayının başlaması ile birlikte denetimlerde arttırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Ramazan ayı sebebiyle beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünlerin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimler arttırıldı Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayında vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlere Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Deniz de katılım sağladı. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, 5996 sayılı kanun çerçevesinde asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapıldı. Ayrıca görevliler tarafından işletme sahipleri ve çalışanlarına da bilgilendirilmeler de bulunuldu.