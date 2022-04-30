Kastamonu'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri

Kastamonu'da Ramazan Bayramı öncesi yapılan denetimlerde sürücüler, emniyet kemeri ve diğer önlemler hakkında bilgilendirildi.

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan Bayramı'nda güvenli ve kazasız yolculuk için emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun” sloganıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran sürücülere dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında hatırlatmalar yaparak, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

Denetimler çerçevesinde sürücülere el broşürü dağıtılırken, araçlarda seyahat eden çocuklara ise hata yapmalarıdurumunda ailelerini uyarmaları amacıyla düdük ve yolculuklarını yolculuklarını daha keyifli hale getirmek için boyama kitabı hediye dağıtıldı.