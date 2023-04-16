Kastamonu'da Ramazana veda programları

Kastamonu'da 5 asırlık İsmailbey Camiinde düzenlenen 'Ramazana veda programı' vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan ayının son günlerinde, Kastamonu'da bulunan Tarihi Yakupağa Külliyesindeki 569 yıllık İsmailbey Camiinde 'Ramazana veda programı' düzenlendi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramına kadar, teravih namazlarında düzenlenen programlara Kastamonu'da yaşayan tüm vatandaşlar davet edildi.

Düzenlenen programlarla Ramazan ayının ruhunun yaşatıldığını ifade eden İsmailbey Camii ve İsmailbey Suyunu Koruma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yapıcıoğlu, “Tarihi camimizde düzenlenecek olan programların hayırlara vesile olmasını dileyerek, daha nice Ramazan aylarına, Kadir Gecelerine birlik ve beraberlik içinde, sağlık ve Mutluluk ile erişebilmeyi Allah'tan niyaz ediyor, tüm din kardeşlerimizi düzenlenecek olan programlara davet ediyoruz. İimdiden tüm din kardeşlerimizin yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz” dedi.