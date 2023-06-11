Kastamonu'da sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak sele ve su baskınlarına neden oldu.

Taşköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı bazı köylerde sağanak sebebiyle sokaklar sular altında kaldı. Köylerde göle dönen sokaklarda maddi hasar meydana geldi. İlçede sel sularının yükselmesi ile Gökırmak Nehri'ne sürüklenen bir buzağı telef oldu. Sel sularının altında kalan tarım arazileri hasar gördü. Köylerde yaşayan vatandaşlar traktörleri ile sel sularını tahliye etmeye çalıştı.