İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kastamonu’da sağanak yağış etkili oldu.

Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur ile cadde ve sokaklar, göle dönerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Kastamonu'nun bazı kesimlerine ise dolu yağdı.


Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarında dinmesini beklerken sürücüler de suyla kaplı cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Polis ekipleri, suyun kapladığı caddeleri şerit çekerek kapatırken, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Dolu yağışı ekili alanlarda da büyük hasara yol açtı. Aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağmur ve yer yer dolu yağışı Kastamonu'da tarım alanlarına zarar verdi. Tarım arazileri etkili olan dolu yağışı nedeniyle kar yağmışçasına beyaza büründü. Kastamonu- Devrekâni ve Ağlı karayolunda 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken sürücüler zor anlar yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.