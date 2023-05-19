Kastamonu'da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Meteorolojinin şiddetli sağanak tahmininde bulunduğu Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Sağanak yağış beklenen Kastamonu'da fırtına ve kuvvetli yağış etkili oldu. Yaklaşık kuvvetli sağanak ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.