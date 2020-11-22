İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’nun sahil bölgesinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.


Kastamonu'nun sahil bölgesinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerine mevsimin ilk karı düştü. Giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.


Karayolları İnebolu 152'nci Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolları açık tutmak için aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının ise önümüzdeki saatlerde etkisini artırması bekleniyor.


Ekiler, özellikle sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.