Kastamonu'da sahile ölü yunus vurdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile vuran ölü yunus, yapılan incelemelerin ardından yetkililerce bulunduğu yerden alındı.

Karadeniz sahiline kıyısı bulunan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahilde yürüyen vatandaşlar ölü yunusu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Daha sonra yunus, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile gömülmek üzere sahilden alındı.

İlk belirlemelere göre yunusun balıkçılık faaliyetleri neticesinde öldüğünün belirlendiğini söyleyen Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mustafa Karga, “Batı Karadeniz'de bu tarz ölümler çok görülmekte, bunun sebebi araştırıldığında genelde balıkçılık faaliyetleri sonucunda olduğu görüldü. Ağlara takılan yunusların strese girdiği ya da balıkçılar tarafından öldürüldüğünü tespit ettiler. Özellikle yunuslar memeli oldukları için çevresel faktörlere çok duyarlılar. Çok fazla popülasyon olduğu için, gemilerdeki sonarların sinyallerinden etkilenip kendilerini kıyıya vurabiliyorlar. Ama gördüğümüz kadarıyla balıkçılık etkisi sonucunda ölmüş bir yunus var” dedi.