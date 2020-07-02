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Kastamonu'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, 1 tüfek ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ortamlarda sahte alkollü içki üretmeye hazırlanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. KOM ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramada 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 141 adet 9.19 mm çapında fişek, 2 adet şarjör, 9 litre sahte alkollü içki, 20 mg viski aroması, 20 mg yaş üzüm aroması, 10 mg cin aroması, içki yapımında aroma eklemek için kullanılan 4 adet şırınga enjektör ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

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