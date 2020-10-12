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Kastamonu'da saman satmaya gelen şahıs bıçaklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde saman satmak için gelen şahıs, girdiği tuvalette bıçaklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde saman satmak için gelen şahıs, girdiği tuvalette bıçaklandı.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine pirinç pazarına saman satmak için gelen F.U, bir süre sonra pazaryerinde bulunan umumi tuvalete gitti. Bu sırada aynı tuvalete gelen ve ismi öğrenilemeyen şahısta tuvalete girmek istedi. Tuvalette olduğu söyleyen F.U. ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada F.U, ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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