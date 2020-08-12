Kastamonu'da Sanat Okulu Caddesi'nin 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' onaylandı

Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan Sanat Okulu Caddesi'nin Sokak Sağlıklaştırma Projesini onayladı.

Kastamonu Belediye Başkanlığınca tarihi sokakların bütünlüğünün korunmasına ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması adına gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla çalışmaları hızlandıran Kastamonu Belediyesi Etüt Proje ekibinin hazırladığı tarihi canlandıracak projelerden biri daha Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Kastamonu'nun tarihi sokaklarını bölgesel olarak ayağa kaldırmayı hedefleyen Kastamonu Belediyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi üzerinde bulunan Şehit Recep Şahin Polis Merkezi ile Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında bulunan Sanat Okulu Caddesi'ni ayağa kaldırmak için sokak sağlıklaştırma projesini hazırladı. Tarihi Sanat Okulu Caddesi'nin de hak ettiği görünüme kavuşması adına hazırlanan Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Proje Yapım işinin Rölöve ve Restorasyon Projesi, Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Tarihi ayağa kaldırmak adına yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehrin kültürel mirasına sahip çıkıp, tarihi sokakları ihtişamlı günlerine döndürmek istediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Sanat Okulu Caddemizin sağlıklaştırmasının yapılması adına bizler proje hazırlanmasının sorumluluğunu aldık. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile gerekli görüşmeleri yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hibe programından faydalanmak istediğimizi belirttik. Yapılacak yazışmaların ardından İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz vasıtasıyla sokak sağlıklaştırma projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak. Bakanlığımız projemizi hibe programına aldığı taktirde ise çalışmalar hızla başlayacak. Tarihi Sanat Okulu Caddemizde 46 adet taşınmazımız bulunuyor. 360 metre uzunluğunda olan caddemizde 12 adet tescilli yapımız var. Tescilli yapılarımızın yedisi konut, biri camii, biri çeşme, ikisi türbe, bir de Ev Kaya Mezarı bulunmakta. Proje bakanlığımız tarafından takdir görür ve hibe programına alınırsa 2021 yılı içerisinde başlanacak. Bir diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm projesi de Sokak Sağlıklaştırma projelerimiz ile bütünlük arz edecek ve bu alanda kentimizin tarihi ihtişamını yansıtan bir bütünlük ortaya çıkacak” diye konuştu.