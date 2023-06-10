Kastamonu'da şap hastalığından dolayı canlı hayvan pazarı kapatıldı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, şap hastalığının görüldüğü Tosya Canlı Hayvan Pazarı'nın ikinci emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şap hastalığının görülmesi üzerine Tosya Canlı Hayvan Pazarı, ikinci emre kadar kapatıldı. Tosya'da Özboyu köyünde bir besicide şap hastalığının görülmesiyle Canlı Hayvan Pazarı'nın Kurban Bayramı'nı da kapsayacak şekilde kapatıldığı belirtildi. Tosya ilçesinde 17 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. Buna göre, Tosya'da şap hastalığının görülmesiyle 7 personel ile 13 bin 500 büyükbaş hayvan şu ana kadar aşılandı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tosya Hayvan Sağlık Komisyonu Kararı Uyarınca şap hastalığı nedeniyle ilçemizde hastalığın buluşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla hayvan hareketlerinin kontrol altında alınması için Tosya Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı sürecini de kapsayacak şekilde ikinci bir emre kadar kapalı tutulacaktır” dedi.