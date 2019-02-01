Kastamonu'da Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu'da Mahalli İdareler Seçimlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için alınacak tedbirler ve seçimlerin temel hükümlerinin uygulanması ile seçimlerde alınacak olan seçim güvenliği tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisinde gerçekleşen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gökhan Oflaz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adayları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı kendi bünyelerinde uygulayacakları seçim tedbirleri ile ilgili gerekli planlamaları hazırladılar. Şu aşamada sandık sayılarının netleşmesini bekliyoruz. Onlarda netleştikten sonra nokta görevlendirmelerde gerçekleştirilecek. İlgili kurumlarımızla gerekli toplantıyı gerçekleştirdik” dedi.

Daha sonra ise Akabinde İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hasan Cavit tarafından seçim güvenliği ile ilgili olarak hazırlanan sunum gerçekleştirildi. Sunumda seçim döneminde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilerek, propaganda kapsamında uyulması gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca sunumda seçim güvenliği açısından seçim sürecinde karşılaşılan sorunlara değinerek, siyasi partilerin yürüyüş ve konvoy gibi etkinliklerinin saatlerinin çatışmaması gerektiği vurgulandı.

Sunumun ardından söz alan İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gökhan Oflaz ise, “Herhangi bir probleme sebebiyet verilmeden iradenin sandığa yansıtılması hepimizin amacıdır. Herkesin görevi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Seçimlerde yaşanan sorunlardan da bahsedildi. Bu sorunların çözümünde partilere ve bizlere çok görev düştüğünü biliyorum. Partilerimizin bu süreçte atacağı adımlar oldukça önemli. Partilerimizin bu konuda duyarlı olacaklarından herhangi bir tereddütlümüz yok. Bu konuda bize düşen görevler varsa, her an diyaloga açığız” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Yüksel Aydın, “Huzurlu bir seçim süreci geçirilmesini temenni ediyorum. Bütün aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepimiz bu memleket için, bu memleketin yarınları için mücadele ediyoruz. Onun için dikkat edelim” şeklinde konuştu.

Toplantının kapanışında tekrar söz alan Vali Yaşar Karadeniz de, “Cumhuriyet Meydanı'na seçim araçlarının park edilmesi bir sürü vatandaşın can güvenliğini de tehlikeye atıyor, benimde can güvenliğimi tehlikeye atıyor. Meydandan anayola çıkarken sol taraf hiç görünmüyor. Ayrıca meydanın bir tarafındaki çıkış yolu, bir tarafındaki iniş yolu ve iniş yolunun olduğu kısımda o tarafa dönülmeyeceğine dair trafik levhası var. Oraya araç çekildiğinde sağa dönüş yapılamaz levhasının önü kapanıyor. Bundan dolayı Kastamonu'ya yabancı olanlar buraya dönüş yapıyor. Onun için bu tip alanları kullanırken, karşı taraftaki insanın ruhunu okşayarak, onları memnun edici nitelikte hareket edilmelidir” ifadelerini kullandı.