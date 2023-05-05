İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da şehir merkezinde görülen yılan vatandaşlar tarafından görüntülendi

Kastamonu’da şehir merkezindeki bir binanın bahçesine giren yılan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'da şehir merkezindeki bir binanın bahçesine giren yılan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Kastamonu'da, şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde 1,5 metre uzunluğunda yılan görüldü. Binanın bahçesindeki yılanı gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların yaklaşması üzerine bahçeden çıkan yılan bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu.

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