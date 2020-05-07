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Kastamonu'da şehir merkezine ceylan indi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde boş kalan sokaklarda gezen ceylan amatör kamera ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde boş kalan sokaklarda gezen ceylan amatör kamera ile görüntülendi.


Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında Kastamonu'da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kendilerini izole etmesi sonrasında Tosya ilçesinde boş kalan sokakları fırsat bilen bir ceylan ise şehir merkezine indi. Şehir merkezine inerek boş sokaklarda gezen ceylan amatör kamera tarafından görüntülendi. Ana cadde üzerinde çevresine aldırış etmeden yürüyen ceylan şehir merkezine doğru giderek gözden kayboldu.

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