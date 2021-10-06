Kastamonu'da selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında, geçici menfezler ve köprülerin zarar görmesi sebebiyle bazı köylere ulaşım kesildi. Selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıkarken, ekipler köylere ulaşmak için çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle, daha önce yapılan 3 geçici menfez ile bazı köprülerin zarar görmesi ve heyelanlar sebebiyle bazı köylere ulaşım kesildi. Sel sonrasında Kızılcakaya köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran köyü ile Türkeli Kuşçular köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler selde yıkıldı. Çatalzeytin-Çatak köyü ile Çatalzeytin-Karacakaya köyü arasındaki yollar, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. İlçedeki Karacakaya, Kızılcakaya ve Çatak köyleri, alternatif yolların da bulunmaması sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Selin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda yolun yağış ve heyelan sebebiyle zarar gördüğü görüldü. Ekipler ise ulaşımın kapandığı köylere ulaşmak için çalışma başlattı.