Kastamonu'da selin vurduğu alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da il genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar köy yollarına ve tarım alanlarına zarar verdi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplere, yaşanan sağanak yağışlardan dolayı meydana gelen su baskınları ve sel nedeniyle tarım arazilerinde oluşan hasarları tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında çiftçilerle de birebir görüşüyor. Ayrıca ekipler, dron kaldırarak hasar gören tarım alanlarında da teknolojiden de faydalanıyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, “Etkilenen bütün çiftçilerimize geçmiş olsun der Taşköprü İlçe Müdürlüğü personeli olarak mesai saati gözetmeksizin yanlarında olduğumuzu ifade ederiz” denildi.