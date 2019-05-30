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Kastamonu'da seyir halindeki araç yandı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki araç, motor kısmından yanmaya başladı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki araç, motor kısmından yanmaya başladı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesinde Ahmet Yılmaz'a ait taksi olarak kullanılan otomobil, seyir halindeki ikin motor kısmından yanmaya başladı. Olay yerine çağrılan Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince yanan araç söndürüldü. Yangın ile ilgili Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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