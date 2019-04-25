Kastamonu'da seyir halindeki kamyonet alev aldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki kamyon alev aldı. İtfaiye ekipleri, yanan kamyonu daha da büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Selalmaz-Eflani karayolu üzerindeki Mandıra Mevki'inde Mehmet K. idaresindeki 37 PU 185 plakalı seyir halindeki kamyonun motorunun bulunduğu ön kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü Mehmet K, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerinde olay yerine gelen Daday Belediye itfaiye ekipleri, yanan kamyona müdahale ederek daha da büyümeden söndürdü.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında olayın meydana geldiği Eflani-Selalmaz karayolu yaklaşık 15 dakika trafiğe kapatıldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sonucunda kamyonetin ön tarafı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.