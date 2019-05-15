Kastamonu'da seyir halindeki otomobil yandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt'ta Hamza Caddesi üzerinde Mehmet Kaba idaresindeki 37 AB 355 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kullandığı araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden Kaba, otomobilini meteoroloji tepesindeki boş yola park ederek Bozkurt Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.