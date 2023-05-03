Kastamonu'da sıcak asfalt çalışmaları başladı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Kastamonu Belediyesi ekiplerinin Aktekke Mahallesi Bakımevi Caddesi'ndeki çalışmalarını Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu yerinde inceledi.

İncelemelerinin ardından Başkan Vidinlioğlu, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Sıcak asfalt noktasında çok önemli çalışmalara imza attık. Bunu geçtiğimiz günlerde de dile getirdim. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmalarımıza da hız verdik. Özellikle asfalt çalışmalarımız aralıksız sürecek. Tüm gücümüzle sahadayız. Memleketimizin her köşesinde belediye ailemizin alın teri bulunuyor. Bu çerçevede cefakarca çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize ve memleketimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.