Kastamonu'da şiir dinletisi büyük beğeni aldı

İnebolu Kültür ve Sanat Derneği, Nazım Hikmet'in İnebolu'ya gelişlerinin 102. doğumunun 121. yıldönümünde şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. İnebolu Kültür ve Sanat Derneğinin hazırladığı “Aşk-ı Nazım, Senin Şilten Hüsn-ü Aşkındır” temalı şiir dinletisi izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Şiir dinletisi etkinliğine yoğun katılım oldu.

Şiir Dinletisi etkinliğinin açılışında konuşan İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan İlyasoğlu, “Dünyaca ünlü vatan şairi, özgürlük şairi, halk şairi Nazım Hikmet'i doğumunun 121. yılını anıyoruz. Milli mücadeleye destek olmak ve katılmak için İstanbul'dan Anadolu'ya ve İnebolu'ya gelişinin 102. yılı bugün. Nazım, saray şairi olmayı değil, halk şairi, özgürlük şairi olmayı seçmiş emperyalist işgalcilere karşı savaşmak üzere Anadolu'ya Mustafa Kemal'in saflarına katılmak üzere 3 Ocak 1921'de İnebolu'ya gelmiştir. 25 gün kaldığı sürede ‘İnebolu' şiirini de ilçemize hediye etmiştir. O karlı kış günlerinde yürüyerek Kastamonu'ya ve Ankara'ya gitmiştir. Bugünümüzü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşları, Nazım Hikmet gibi aydınlara da borçluyuz. Bu nedenle onlara gereken değeri vermeliyiz. Bizde bu etkinlikle bu değeri vermeye çalışıyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda şiir dinletisinde görev alanlara İnebolu Kültür ve Sanat Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür belgesi taktim edildi.