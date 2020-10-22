Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli şahıstan 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, İmal ve Ticareti suçlarından işlem yapıldı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.