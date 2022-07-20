Kastamonu'da silahla vurulan kadın sokak ortasında ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kadın, gelen silah sesi üzerine dışarı çıkan vatandaşlar tarafından sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Saim Tokatlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemile Akman isimli kadın, cadde ortasında silahla vurularak öldü. Silah sesini duyarak caddeye çıkan vatandaşlar, Akman'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemile Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Cemile Akman'ın cenazesi, otopsi incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilen Cemile Akman'ın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor. Öte yandan, Cemile Akman'ın evli olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.