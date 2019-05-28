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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu şehir merkezinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Belediye Caddesi üzerinde Turgay Parlak (19) ile S.D. arasında eski belediye binası yanında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, yanında bulunan tüfekle Turgay Parlak'ı yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralanan Turgay Parlak, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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