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Kastamonu'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Kastamonu’da İstanbul yolu güzergahında 2 gündür devam eden sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kastamonu'da İstanbul yolu güzergahında 2 gündür devam eden sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.


Kastamonu'da etkisini artıran sis, 2 gündür aralıksız devam ediyor. Sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul karayolu ile Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sis sebebiyle önlemlerini arttıran trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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