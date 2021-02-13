Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün kar yağışının beklenmesinin açıklaması üzerine Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sisinde etkili olduğu Cide'de görüş mesafesi yaklaşık 100 metreye kadar düştü. Kastamonu-Cide karayolunda yol beyazla kaplanırken, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri güzergahı araç trafiğine açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sis ve kar yağışının etkili olduğu Cide'de görüş mesafesinin de 100 metreye kadar düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sürücüler, karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, ekiplerin kar kürüme çalışmaları da devam ediyor.