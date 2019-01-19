İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da siste kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu’da sabah saatlerinde etkili olan siste kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan siste kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Kastamonu-İstanbul Çevreyolu Kuru benzinlik mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden İstanbul istikametine 34 EG 1828 plakalı otomobille seyir halinde olan R.A. (59) sisli hava nedeniyle kavşağı fark edemedi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolun karşı tarafında bulunan bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar R.A, eşi N.A (55) ve U.Ö.(8) ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan S.Ö. ve Y.Ö. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tarlaya uçan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.