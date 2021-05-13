Kastamonu'da sobadan çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 92 yaşındaki yaşlı adamın evinde soba sebebiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Celallar Köyü Pazaryeri Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hüseyin Tokan'ın evinde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen yangında Hüseyin Tokan ve birlikte oturduğu gelini yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın komşuların müdahalesi ile söndürülürken, Hüseyin Tokan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tokan, ardından İstanbul'a sevk edildi.