Kastamonu'da sobadan çıkan yangında ahşap ev alev alev yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Bayıralan köyünde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap ev alev alev yandı. Evin alt katında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Bayıralan köyü Adar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Şerife Salcıoğlu'na ait iki katlı; üstü ev altı ahır ve samanlık olarak kullanılan ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında vatandaşlar, alt katta bulunan büyükbaş hayvanları ahırdan çıkartarak yanmaktan kurtardı. İhbar sonrası bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.