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Kastamonu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde ikamet eden Tahsin Yeğenoğlu ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'ndan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine çiftin evine giden yakınları, kapı açılmayınca camdan içeri girerek evi kontrol etti. Çiftin cansız bedenleriyle karşılaşan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan muayenede evde duman olduğu ve çiftin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.


Yapılan incelemenin ardından Tahsin Yeğenoğlu ile eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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