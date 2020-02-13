Kastamonu'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Kış aylarının gelmesiyle birlikte beslenme odaklarını yenileyen ve sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemesi adına gerekli tedbirleri alan Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kastamonu Belediyesi Sokak Hayvanları Beslenme Odakları Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak hayvanlarına mama desteği sağlanıyor. Sokak hayvanlarının kış aylarında aç kalmaması adına gerekli her türlü çalışmaların yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz sokak hayvanlarımızla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Onların sadece beslenmeleriyle ilgili değil bakımları ve tedavileriyle ilgili de ciddi işler başarıyorlar. Sokak hayvanlarımızın yaşam hakkına hep birlikte saygı duymalıyız” diye konuştu.