İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu’da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kastamonu'da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, Kastamonu-Araç karayolu Gemi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kayganlaşan yolda yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.