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Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı: 7 gözaltı

Kastamonu’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 18-24 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Kastamonu KOM ekiplerince, 15 şişe gümrük kaçağı içki, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet şarjör, 14 adet av tüfeği fişeği, bin 35 adet 9 mm çapında fişek, 77 adet Bizans ve Roma dönemine ait çeşitli çap ve büyüklüklerde sikke, 1 adet 7 santimetre boyunda savaşçı heykeli, 1 adet 4 santimetre uzunluğunda kama şeklinde kolye ve 1 adet 1,5 santimetre çapında yuvarlak üzerinde figürler bulunan obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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