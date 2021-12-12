Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ikamet eden F.T.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada 34 adet sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 obje, 2 yüzük, kolye ucu, topuz başı, 2 büyük el dedektörü, kazma, tarihi eser rehberi, küçük el dedektörü, hassas terazi ve 2 manyetik bakır çubuk ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili F.T.'yi gözaltına aldı.