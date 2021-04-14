Kastamonu'da tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın Kastamonu'da il merkezinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 121 parça tarihi eser niteliği taşıyan sahan, tepsi, kap ve obje, 188 adet sikke, 2 adet insan figürlü taş parçası, 1 adet tarihi eser nitelikli çıkrık, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet şarjör, 2 adet antika tabanca, 10 adet av tüfeği, 114 adet fişek, çok sayıda tüfek parçası (namlu, tetik, toplu tabanca mekanizmaları vb.) ve 7 bin TL suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.