Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çay bahçesi olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde çay bahçesi ve kafeterya olarak hizmet veren tarihi Gizlice Konağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı kapladı. Çıkan yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, daha da büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.