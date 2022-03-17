Kastamonu'da tarım masaya yatırıldı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şube müdürleri ile ilçe müdürlüklerinin katılımlarıyla 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “2021 yılı gerek ülkemiz ve gerekse ilimiz tarımsal faaliyetleri açısından verimli ve bir o kadarda bereketli bir üretim sezonu oldu. Kastamonu sıfır rakımdan bin 600 rakıma kadar uzanan alanda tarımın her çeşidinin aktif olarak gerçekleştirildiği bir İl. Karadeniz'e en uzun sahil hattına sahip olan ilimiz su ürünleri üretimi için büyük bir potansiyele sahip. Diğer yandan fındıktan kestaneye, seracılık faaliyetlerine, başta elma olmak üzere meyve üretimine, geniş mera ve yem bitkileri ekilişi ile hayvancılığa, ata buğday siyez buğdayından Avrupa Birliği tescili almış Taşköprü sarımsağına, üst kaliteli ballar grubundan kestane balı üretimi ile arıcılık faaliyetlerine ve sayamayacağımız birçok ürün ile ülkemiz tarımsal istatistiklerinde ön planda olan bir İl. Tabii ki bakanlığımız tarımsal politikalarını sizler ile üreticilerimize sunuyoruz. Bu açıdan dün olduğu gibi bugün ve yarında gerek şube müdürlerimiz ve gerekse ilçe müdürlerimizle koordinasyon içerisinde ilimizi ülke üretimine katkıda en üst sıralara çıkaracağız. Emekleriniz için teşekkür eder, 2022 üretim sezonunda başarılarınızı dilerim” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop tarafından katılımcılara 2021 yılı faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Toplantıda ilçe müdürleri tarafından ilçelerde tarımsal ve hayvansal alanda karşılaşılan sorunlar ve bunlar için çözüm önerilerini içeren sunular ile devam etti. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarının analizi yapıldı. Bundan sonra yapılması planlanan faaliyetler tartışılarak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.