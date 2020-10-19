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Kastamonu'da tehlike arz eden 9 adet metruk bina yıkılıyor

Kastamonu Belediyesi tarafından şehir merkezinde tehlike arz eden 9 adet metruk binanın yıkım çalışmaları devam ediyor.


Kastamonu Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Kastamonu'da il merkezinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılarak ortadan kaldırılıyor. Ekipler, il merkezinde bulunan 9 adet metruk binanın yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, gerekli inceleme ve izinlerin alınmasının ardından yıktıklarını belirterek, “2019-2020 yıllarında 3194 sayılı İmar Kanunu ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararları ile 9 adet metruk bina yıkılmıştır. Binaların röleveleri ekiplerimizce alınmış gerektiğinde aslına uygun şekilde yapılabilecektir” dedi.

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