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Kastamonu'da tek katlı ahşap ev yandı

Kastamonu’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen tek katlı ahşap ev küle döndü.

Kastamonu'da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen tek katlı ahşap ev küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.



Yangın, Kastamonu'da merkeze bağlı Budamış köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Hilmi Barlık'a ait tek katlı ahşap evde buzdolabının bağlı olduğu elektrik kablolarında yaşanan kısa devre sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm ahşap evi sardı. 82 yaşındaki Hilmi Barlık, eşi ve kızı yangını fark eden komşuları vasıtasıyla evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken ahşap ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Hilmi Barlık ve eşine sağlık ekipleri müdahale etti.

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