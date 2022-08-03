Kastamonu'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu düzenlendi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Mürver Yetiştiriciliği ve Mürver Ürünlerinin Değerlendirilmesi Projesi” bünyesinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gölköy Fidanlık Şefliğinde Kastamonu Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu” düzenlendi.

Kursiyerleri ziyaret eden Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, son yıllarda Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine verilen önemden bahsederek, “Bakanlığımız olarak çiftçilerimiz tarafından Tıbbi Bitki Yetiştiriciliğine gösterilen önemin farkında. Özellikle kadın üreticilerimiz için biçilmiş kaftan. Hem bakımı kolay hem de yüksek gelir getiriyor. Bu nedenle son birkaç yıldır. Bu konu üzerine projeler geliştiriyor eğitimler veriyoruz. Bu bağlamda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün bize vermiş olduğu destekten de son derece memnunuz. Umarım bu birliktelik ile daha çok projeye başarıyla imza atarız. Sertifikaların kadın üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Fidanlık Müdürü Levent Teroğlu ise, müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalardan ve yetiştirilen fidanlar hakkında bilgiler vererek, “Aynı Bakanlığa ait iki farklı kuruluş arasında tesis edilen işbirliğinin olumlu sonuçları olacak. Bugün bunlardan birini sonlandırıyoruz. Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğümüz olarak tıbbi nane, adaçayı ve kekik üretimimiz uzun zamandır devam etmekte. Burada çalışan arkadaşlarımızla beraber bu işi en iyi şekilde sürdürüyoruz. Açılan bu kurs ile artık çalışanlarımız da sertifikalı oldular. Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut diğer Fidanlık Şefliklerinde hizmet veren arkadaşlarımız için de kurslar düzenleyeceğiz. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Ömür Onur ve Harun Demirci'nin anlatımları ile düzenlenen kursa, Gölköy Fidanlık Şefi Orman Mühendisi Zehra Enez ve Esra Sarıalioğlu ile birlikte şeflikte hizmet veren kadın ve erkek çalışanlar katıldı.

Katılımcılara, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Kastamonu'da doğadan toplanan ve yetiştiriciliği yapılan bitkiler konularında eğitimler verildi. Kursu başarıyla tamamlayan 21 kursiyere Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika verildi.