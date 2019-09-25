Kastamonu'da toz esrar ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir araçta 354 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip sonrasında İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen 57 plakalı araç ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu araç takibe alınarak Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte D-100 karayolu üzerinde durduruldu. Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ile yapılan arama neticesinde aracın sağ havalandırma boşluğunda 354 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.S, U.K. ve İ.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.