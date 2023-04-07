Kastamonu'da trafik kazaları kamerada

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan trafik kazaları güvenlik kamalarına yansıdı. Kameralara yansıyan iki kazada 3 kişi yaralandı.

Tosya ilçesinde kameraya yansıyan ilk kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sağa dönüş yapmak isteyen otomobilin yanından geçen motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü düşüyor.

Bir diğer kaza ise dün Tosya ilçesi Dülküşa Mahallesi Namık Kemal İlköğretim Okulu önünde bulunan caddede meydana geldi. Yan sokaktan caddeye çıkmak isteyen M.A. idaresindeki 37 AAP 990 plakalı otomobil ile caddede seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 05 AE 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.A. idaresindeki otomobil, ana caddeye çıktığı sırada A.E. yönetimindeki otomobil ile çarpışıyor.