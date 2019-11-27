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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Tosya ilçesinden Taşköprü ilçesine gitmekte olan Enver D. yönetimindeki 37 AAR 707 plakalı otomobil, Ekincik Köyü mevkiine geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Enver D., olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattı.

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