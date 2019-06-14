Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Azdavay-Kastamonu karayolu Yenimahalle Meydan Mevkisinde Mustafa Gül idaresindeki 34 BZ 1830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa Gül ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Murat Demirci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül ve Demirci, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.