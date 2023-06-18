Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari aracın su kanalına düşmesi neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç Karayolu Üyücek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FT 5171 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak su kanalına düştü. Metrelerce sürüklenen araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.