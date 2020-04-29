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Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Yeni Boyundurcak köyünde 58 yaşındaki Ünal Çorbacı idaresindeki 37 LL 295 plakalı traktör uçuruma yuvarlandı. 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Ünal Çorbacı ile yanında yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki torunu Ömer Çorbacı ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine getirildi. Kazada ağır yaralanan Ünal Çorbacı, hastaneye getirildiği sırada tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti, 5 yaşındaki torunu Ömer Çorbacı ise, Hanönü'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 5 yaşındaki Ömer Çorbacı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

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